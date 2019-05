Kim Kardashian e Kanye West dão as boas vindas ao quarto filho

“Já chegou e é perfeito”. Foi através do Twitter que Kim Kardashian anunciou ao mundo a chegada do quarto rebento do clã. O bebé, do sexo masculino, foi gerado através de uma barriga de aluguer, como a celebridade anunciara anteriormente durante uma passagem pelo talk show de Ellen DeGeneres.

Pouco depois, a mulher do rapper Kanye West partilhava também com os milhões de seguidores que o novo elemento do clã Kardashian é muito parecido com Chicago, até agora a benjamim da família, com apenas um ano. Recorde-se que o par já tem North (cinco anos) e Saint (três).

Mais uma vez, foi durante o “The Ellen DeGeneres Show” desta quinta-feira que uma das suas irmãs, Kourtney Kardashian revelou que Kim tinha acabado de saber que o momento do nascimento estava iminente e que tinha corrido para o hospital para receber o novo filho –já no começo da semana, por ocasião da Met Gala, começaram a circular os rumores, com a dupla a desmentir a notícia e a garantir que se a criança já tivesse nascido “não estaríamos aqui”.

Não é a primeira vez que o casal recorre a este método para aumentar a família. A opção verificara-se já com Chicago, já que Kim passara por uma série de dificuldades na anterior gravidez.

