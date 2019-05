Lisbon Bar Show. Três dos melhores bares do mundo vão aterrar no Convento do Beato

Tchin, tchin! O maior evento de coquetelaria do país (e de toda a Península Ibérica também, muito provavelmente) começa já próxima terça-feira, 14 de maio, estendendo-se até quarta, dia 15. Esta que será a sexta edição do Lisbon Bar Show vai manter-se no mesmo sítio do ano passado, o Convento do Beato, em Lisboa, e vai trazer consigo uma enorme lista de bartenders, marcas e especialistas do mundo dos cocktails e da hospitalidade.

À semelhança dos anos anteriores, não existe bem um tema da edição mas sim um “país convidado”, sendo o escolhido para esta edição o Reino Unido. Os anglo-saxões são uma das maiores potências mundiais no campeonato da mixologia e a prova disso é a quantidade de bares que tem na prestigiada lista do The World’s 50 Best Bars. Da meia centena que compõem a listagem, dez são em terras britânicas e, dessa dezena, três estão no top cinco: em primeiro lugar o Dandelyan, em segundo o American Bar e em quinto o Connaught Bar (todos em Londres). Fique a saber que tanto o da primeira posição como o da quinta vão marcar presença neste “LBS”, como já é conhecido o evento, dando palestras e fazendo cocktails para degustação — já agora, o número quatro deste pódio, o norte-americano The Nomad, também estará representado e à espera que o vá conhecer.

Tirando esta autêntica chuva de estrelas vão decorrer inúmeras conversas, debates e demonstrações, que lhe mostrarão coisas tão distintas como qual é a história do clássico Dry Martini, qual a origem das bebidas tiki, o que faz um embaixador global do rum e muito mais. Não esquecer, claro, que não só terá a hipótese de provar vários drinks, destilados e afins mas também vai haver — como costume — demonstrações gastronómicas como as do chef João Oliveira (uma estrela Michelin no Vista, em Portimão) e do chef Rui Paula (uma estrela Michelin na Casa de Chá da Boa Nova, em Matosinhos).

Por último, o encerramento da feira será, como habitual, reservado para os Prémios Lisbon Bar Show, distinções que premeiam o melhor que se faz na área em Portugal.

Lisbon Bar Show

Convento do Beato; Rua do Beato, 44, Lisboa

14 e 15 de Maio, das 13h às 21h

23€ até dia 10 de Maio e 30€ à porta do evento

