Madonna apresenta mais uma música do novo álbum. Chama-se “Crave” e já pode ser ouvida

Madonna está a revelar aos poucos as novidades que tem preparadas para o público nos próximos tempos. Já sabemos que está para breve uma digressão mundial que vai passar por Portugal no início do próximo ano e até já conhecemos algumas canções do novo álbum.

Nesta sexta-feira, a rainha da pop acaba de publicar mais um dos temas que fará parte do “Madame X”. Depois de revelar ‘Medellín’ e ‘I Rise’, o álbum que deve ser posto à venda a 14 de junho conta agora com “Crave”.

A nova música conta com a participação do rapper Swae Lee, dos Rae Sremmurd e é produzida por Mike Dean.

“Crave” foi partilhado no YouTube.

