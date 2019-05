Os presentes que a Família Real recebeu mas não pode guardar. Leonor foi presentada com um livro feminista

A Casa Real de Espanha tornou pública a lista de presentes que cada um dos membros da família recebeu no último ano, noticia esta sexta-feira o El Mundo. O Rei Filipe recebeu um total de 225 ofertas e a Rainha Letízia foi presenteada com roupa e jóias. Contudo, de acordo com regras que foram estipuladas por Filipe VI na sequência de um escândalo que teve o seu pai Juan Carlos como protagonista, a família real não pode aceitar presentes que comprometam a “dignidade da instituição real.”

São essas mesmas regras definidas pelo Rei Filipe que obrigam a Casa Real de Espanha a publicitar anualmente a lista de todos os presentes recebidos.

As filhas dos monarcas foram igualmente presenteadas. O El Mundo destaca uma coleção de livros que a Princesa Leonor recebeu intitulada “Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes”. Trata-se de uma reinvenção de contos de fadas com histórias de 100 mulheres inspiradoras que lutam e lutaram pela igualdade de género, desde a rainha Elisabete I a Serena Williams. Entre as mulheres protagonistas dos livros oferecidos, destacam-se ainda a cantora Beyoncé e a escritora J. K. Rowling. Assim como os restantes membros da família, Leonor, Princesa das Astúrias, não poderá ficar com as biografias, escritas por Francesca Cavallo e Elena Favilli.

A mãe de Leonor e Sofía, a Rainha Letízia, revelou, no entanto, que as princesas são fãs de literatura e leitoras assíduas. Letízia destacou que as filhas gostam principalmente do livro “La niña invisible”, vencedor do prémio Literatura Infantil e Juvenil El Barco a Vapor, do escritor David Peña.

