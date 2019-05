Professores. Parlamento chumba recuperação dos nove anos

Foi chumbado o texto final que recuperava o tempo integral de serviço congelado aos professores, com os votos contra de PS, PSD e CDS. A esquerda ficou sozinha no voto a favor. Os professores vão apenas poder recuperar dois anos, nove meses e 18 dias desse tempo, que era o que constava no decreto do Governo que está em vigor e que os partidos estavam a tentar alterar.

PSD e CDS tinham votado a favor da recuperação integral, na especialidade, mas entretanto recuaram nessa posição e fizeram depender a aprovação final da garantia de algumas condições.

Antes da votação final global foram debatidas as avocações a plenário de PSD e CDS sobre as condições que exigem para a reposição de todo o tempo que foi congelado aos professores. Depois da ameaça de demissão do Governo, os dois partidos da direita fizeram depender desta norma que propunham (e que foi chumbada na comissão) a aprovação da contagem de todo o tempo. No tempo de debate, os PSD garante que não deu um passo atrás, O Bloco atirou sobretudo ao PS que, por sua vez, respondeu: “Não é o PS que está a tentar sair da fotografia da última ceia da coligação negativa”. As normas foram chumbadas.

Começou o PSD, pela voz da deputada Margarida Mano, que diz que o debate só acontece por “responsabilidade exclusiva do PS”, o mesmo partido que “em 2007 congelou as carreiras, descongelou em 2009 antes das eleições, e congelou a seguir”. “O PS considera que ludibriar as pessoas é um talento digno de elogio”, diz, acusando António Costa de “instalar o caos e esconder-se atrás do superavit“. Trata-se do mesmo partido, continua, que começou por dizer que queria a reposição do tempo todo e que agora “já é contra a reposição do tempo todo com condições”. Quanto ao PSD, Margarida Mano diz que o partido sempre impôs condições para a reposição do tempo integral e não abdica delas. “Não abdicamos destes princípios, nunca o fizemos, porque olhamos para o país como um todo”, disse.

À esquerda, falou primeiro o Bloco, pela voz de Joana Mortágua, atacando sobretudo o PS, partido que o Bloco apoiou no Parlamento nos últimos três anos e meio. “Hoje é o dia em que caem as máscaras. O PS votará contra travões orçamentais que dizia serem necessários e o PSD e o CDS votaram contra a recuperação do tempo que disseram ser de justiça”, disse a deputada que acrescentou ainda que “para o PS é uma manobra de campanha eleitoral à custa dos professores que nos deixa a pensar até onde irá o PS pela ambição desmedida por uma maioria absoluta”. Mortágua diz que PS “não hesitou em deixar a conclusão desta legislatura nas mãos da direita, fez ultimato à direita e eles recuaram”.

Do lado do PCP, a deputada Ana Mesquita esclarece desde logo que votará favoravelmente o texto que saiu da comissão, que contabiliza a contagem integral do tempo de serviço e que resulta não só de propostas do PCP, como também de outros partidos onde se incluem PSD e CDS. Um texto que, “de quinta a sábado foi defendido pelo PSD e CDS”, e um texto que motivou a deputada do PSD Margarida Mano a dizer, à saída da comissão, que o “fundamental tinha ficado fixado no texto da comissão”. Paralelamente, na bancada do PSD, ouve-se Margarida Mano dizer repetidamente “eu não disse isso, eu não disse isso”.

A deputada comunista esclarece por isso que o PCP “não pode votar a favor de propostas de condições que na prática o que fazem é anular a devolução do rendimento congelado aos professores”. Fazer a devolução depender da dívida, do crescimento da economia e da despesa é o mesmo que dizer, segundo Ana Mesquita, um “rotundo zero” — além de que é um “violentíssimo ataque aos direitos dos trabalhadores ao impor também as revisões das carreiras”. Ana Mesquita finaliza: PSD e CDS ainda têm uma oportunidade de dizer aos professores que “não os enfiou no bolso e que deles fez a muleta de que precisava”.

Como tudo começou?

Na comissão parlamentar de educação da semana passada, PSD, CDS, PCP e BE acertaram uma proposta conjunta para a recuperação do tempo integral. A proposta foi aprovada em coligação negativa, com o PS isolado no voto contra. De seguida foram chumbadas as normas propostas por PSD e CDS que colocavam condições a esta recuperação, mas no final do dia ambos os partidos festejaram a recuperação do tempo todo para os professores. O primeiro-ministro acabou por vir dizer no dia seguinte que o Governo se demitia caso a contagem integral fosse aprovada em votação final global.

Primeiro, o CDS e, depois, o PSD, recuaram no regozijo inicial e colocaram o foco nas normas chumbadas relativas às condições. Era preciso que elas fossem aceites pela esquerda para que a direita aceitasse o tempo todo. Só seriam recuperados os nove anos, quatro meses de dois dias, com condições. No caso do CDS, o partido exige que a reposição do tempo remanescente (o que fica a faltar depois de contabilizados os 2 anos, 9 meses e 18 dias admitidos pelo Governo) só aconteça, a partir de 2020, tendo em conta “as condições económico-financeiras do país, designadamente em função da taxa de crescimento do PIB; a possibilidade de revisão do Estatuto da Carreira Docente e , no caso dos docentes posicionados no 9.º e no 10.º escalões, e mediante requerimento do docente, a utilização desse tempo remanescente para efeitos de aposentação”.

Já o PSD, faz duas avocações, ou seja, impõe duas condições. Primeiro, diz que para que os 9 anos, 4 meses e 2 dias sejam contabilizados, é preciso que essa contabilização “seja tendencialmente considerada de forma proporcional ao crescimento da economia, se se confirmar o respeito pela regra contida no Pacto de Estabilidade e Crescimento, de forma a que o aumento das despesas com o pessoal não possa significar a ultrapassagem do limite anual de crescimento da despesa”. Depois, em relação ao pagamento do tempo remanescente (o que resta face aos dois anos e 9 meses já admitidos pelo Governo), o PSD impõe que esse pagamento atenda a “critérios de compromisso da sociedade com os recursos disponíveis face à situação económica e financeira do país”. Nesses critérios inclui-se o crescimento do PIB, a evolução da dívida pública, bem como a “sustentabilidade futura do sistema público de educação , designadamente ao nível da necessidade de rejuvenescimento do pessoal docente, revisões de carreiras, ritmo de aposentações e necessidades futuras do sistema educativo”.

Crachá da Fenprof no plenário

A assistir ao momento esteve, nas galerias do plenário, o líder da Fenprof Mário Nogueira, ali sem o crachá que costuma usar alusivo à recuperação do tempo integral: 9A 4M 2 D, ou seja, nove anos, quatro meses e dois dias. Mas nem por isso o símbolo deixou de entrar na sala da sessões. Joana Mortágua, a deputada do BE que faz parte da comissão de Educação, entrou no hemiciclo de mochila às costas com esse mesmo crachá da Fenptof preso.

Continuar a ler