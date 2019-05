Bayern empata e adia o heptacampeonato alemão, Renato Sanches adia um marco histórico da carreira

Durante grande parte da temporada, pelo menos até ao início de abril, parecia que a Liga alemã ia assistir a um golpe de teatro protagonizado pelo Borussia Dortmund. Até há cerca de um mês, a equipa de Lucien Favre estava no topo da tabela e parecia jogar, organizar e concretizar o suficiente para interromper uma série de seis Campeonatos consecutivos conquistados pelo Bayern Munique. A 6 de abril, num confronto direto que acabou por ser o jogo do título, o Bayern recebeu o Borussia em Munique e mostrou que continua a beneficiar daquela que é a sua maior qualidade: a eficácia em alturas cruciais. Goleou por 5-0, saltou para o primeiro lugar e de lá não voltou a sair.

Um mês e uns dias depois, na penúltima jornada da Bundesliga, o Bayern Munique tinha quatro pontos de vantagem e só precisava de ganhar fora ao RB Leipzig — ou pelo menos fazer um resultado igual ou melhor do que o do Borussia Dortmund, que recebia o Fortuna Düsseldorf — para se sagrar heptacampeão alemão. Um heptacampeonato inédito na Alemanha, assim como já tinha sido o tetra em 2016, o penta em 2017 e o hexa na temporada passada. Para isso, e para deixar fechadas as contas do título já este sábado, o Bayern tinha de ser melhor do que um RB Leipzig sempre surpreendente que está no terceiro lugar e vai garantir a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época.

E o Bayern apresentava-se em Leipzig já com as linhas gerais daquele que terá de ser o projeto do próximo ano e das próximas temporadas — para lá da saída provável do treinador Niko Kovac. Ribéry e Robben, os veteranos que foram as duas figuras maiores dos últimos anos de supremacia do Bayern na Alemanha e do sucesso na Europa, vão deixar o clube no verão e este sábado eram suplentes, deixando as alas entregues a Coman e Gnabry. No banco, ao lado do holandês e do francês, estava Renato Sanches; do outro lado, o português Bruma era suplente no RB Leipzig.

Franck Ribéry has announced he will be leaving Bayern Munich at the end of his contract this summer. 422 games and 123 goals for the German giants ???? He will leave a legend ????pic.twitter.com/8N3p61wnGM — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 5, 2019

No final de uma primeira parte com poucas ocasiões de golo, sendo um lance em que Gnabry viu Gulácsi roubar-lhe o desvio final a oportunidade de maior realce, o Bayern ia para o intervalo com a certeza de que tinha de fazer algo mais para selar já este sábado o heptacampeonato: se em Leipzig, na Red Bull Arena, ainda não existiam golos, o Borussia estava a vencer o Düsseldorf pela vantagem mínima em Dortmund. A conjugação de resultados não favorecia o conjunto orientado por Niko Kovac e terá sido isso mesmo que o treinador croata transmitiu no balneário, já que o Bayern regressou para a segunda parte com maior vontade de chegar ao último terço do meio-campo do Leipzig e com a equipa mais subida, a não permitir as saídas do adversário com uma pressão alta bem executada.

O Bayern chegou ao golo ainda nos primeiros cinco minutos da segunda parte, com Goretzka a aproveitar um mau alívio de Konaté para marcar o nono golo da conta pessoal na Bundesliga, mas o VAR anulou o inaugurar do marcador devido a um fora de jogo milimétrico de Kimmich na altura do passe de Müller. No outro jogo que interessava, o Düsseldorf empatava, o Borussia voltava à vantagem e o Düsseldorf desperdiçava uma grande penalidade, acontecimentos que tinham impacto nas bancadas do Red Bull Arena, principalmente do lado dos adeptos do Bayern.

O passar dos minutos e a certeza de que era necessário vencer para não adiar a conquista do sétimo Campeonato consecutivo — até porque o jogo da última jornada implica uma receção ao sempre complicado Eintracht Frankfurt — levou o Bayern Munique a subir de rendimento, ainda que de forma episódica, e a montar um cerco à grande área do Leipzig. O fluxo ofensivo, que nunca foi efetivamente asfixiante, acabou por não ser suficiente, mesmo com a entrada de Ribéry e Robben já no último quarto de hora, e o Bayern permitiu mesmo um empate sem golos que adia a conquista do heptacampeonato para a última jornada.

O Borussia Dortmund, que fez a sua parte ao ganhar e conquistar mais três pontos, agarrou uma semana de esperança e terá na derradeira jornada uma oportunidade, ainda que pequena, para chegar à vitória na Liga alemã: separados por apenas dois pontos de diferença, o Bayern recebe em Munique o Eintracht Frankfurt, que é sexto, e o Borussia visita o Mönchengladbach, que é quarto. E Renato Sanches, que não chegou a entrar no jogo deste sábado, adiou também um marco histórico da respetiva carreira: caso o Bayern seja campeão alemão, o ex-Benfica torna-se o primeiro português a sagrar-se bicampeão na Alemanha (depois de Fernando Meira ter sido campeão pelo Estugarda em 2007 e Ricardo Costa pelo Wolfsburgo em 2009).

