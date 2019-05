Boavista ascende ao nono lugar da I Liga, ao vencer Sporting de Braga

O Boavista ascendeu este sábado, provisoriamente, ao nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Sporting de Braga, quarto, por 4-2, em encontro da 33.ª e penúltima jornada.

Os ‘arsenalistas’ estiveram a vencer por 1-0 e 2-1, com tentos de João Palhinha (cinco minutos) e Wilson Eduardo (26), de penálti, mas os ‘axadrezados’ viraram, por intermédio de Obiora (22), Yusupha (40), Mateus (43) e Alberto Bueno (49).

A formação do Bessa, que somou o terceiro triunfo consecutivo, passou a somar 41 pontos, enquanto os bracarenses continuam com 64, depois do terceiro desaire seguido e quinto nas últimas sete rondas.

Continuar a ler