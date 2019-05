Dinis Costa vence final B da classe LM1x na Taça do Mundo de remo

O português Dinis Costa venceu este sábado a final B na classe LM1x (‘single scull’) na Taça do Mundo de remo, cuja primeira etapa se disputa em Plovdiv, na Bulgária, até domingo.

Com o tempo de 7.15,21 minutos, o remador luso venceu a prova de forma confortável, acabando com um registo mais rápido do que dois dos atletas que disputaram a final A, que dá acesso a medalhas.

Na repescagem em LW2x (‘double sculls’), Joana Branco e Inês Oliveira acabaram em quinto e último lugar, com um tempo de 7.37,78 minutos, a mais de 30 segundos da dupla vencedora, as chinesas Xiaoyu Yuan e Jiawang Zou.

No domingo, vão disputar a final B, no mesmo dia em que Pedro Fraga e Afonso Costa vão disputar as medalhas em LM2x, depois de na sexta-feira terem conseguido o segundo melhor resultado das eliminatórias.

Depois de Plovdiv, a Taça do Mundo terá a segunda etapa em Poznan, na Polónia, em junho, seguindo-se Roterdão, Holanda, em julho.

