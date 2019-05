Japão começa a testar o comboio mais rápido do mundo, o Alfa-X

Está a ser testado desde esta sexta-feira o comboio, no Japão, o comboio mais rápido do mundo. O Alfa-X, formalmente E956 Series, é da linha Shinkansen e será capaz de atingir 400 quilómetros por hora. Até 2021 será testado a uma velocidade cruzeiro de 360 quilómetros por hora em viagens entre Sendai e Aomori.

Após os três anos de testes de viabilidade, o Alfa-X deverá entrar em uso comercial, ultrapassando a velocidade máxima do mais veloz comboio em circulação neste momento por 40 quilómetros por hora. Os planos são avançados pela CNN.

Para tornar o Alfa X mais rápido, a JR East criou um comboio com tração melhorada, construído a partir de materiais ultra-leves e com o nariz mais longo da história: a ponta do Alfa X tem 22 metros. De acordo com a empresa, o comboio de dez carruagens deverá viajar praticamente em silêncio em velocidade cruzeiro, para conforto dos passageiros.

Simultaneamente, está a ser concluída a fase de testes do Shinkansen N700S, que deverá circular a 300 quilómetros por hora. O modelo, explica o The Telegraph, deverá entrar em circulação em 2020, agilizando o sistema de transportes públicos do Japão quando Tóquio receber os Jogos Olímpicos de 2020.

Apesar de ser o comboio mais rápido do mundo em circulação, o Alfa-X continua longe de ser o comboio mais rápido possível. Em 2015 o Japão começou a trabalhar em protótipos do sistema maglev, em que as carruagens levitam magneticamente acima da linha de comboio. Estes modelos experimentais chegaram a atingir velocidades máximas de 603 quilómetros por hora, mas não há planos para a sua implementação a curto prazo.

