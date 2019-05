Jornalista especializada em direitos das mulheres morta a tiro no Afeganistão

A jornalista afegã Mina Mangal foi assassinada na manhã deste sábado em Kabul, de acordo com a Al Jazeera. Dois homens terão intercetado Mangal enquanto esta esperava por um carro que a levaria até ao Wolesi Jirga — a câmara baixa do parlamento do Afeganistão — onde é conselheira cultural.

Segundo a Radio Free Europe/Radio Liberty, os atacantes disparam para o ar para fazer dispersar as pessoas no local, antes de balearem repetidamente Mina Mangal. Fugiram do local de mota. A polícia de Kabul ainda não tem suspeitos, nem revela se há motivações terroristas no assassinato, que não foi reivindicado.

A mother who is fasting & crying is demanding justice for her daughter #MinaMangal as she was shoot 9 times by the murderers who the family know. Her mother with tearful voice is asking Gov to give punishment to the killers. ???? pic.twitter.com/Y0pqwciIZP

