Ott Tanak termina segundo dia do Rali do Chile 30 segundos à frente de Ogier

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) terminou este domingo o segundo dia do Rali do Chile, sexta prova do Mundial, com uma vantagem de 30,3 segundos sobre o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Citroën C3).

Tanak terminou o dia com o tempo total de 2:41.05,5 horas, tendo vencido duas das seis ‘especiais’ deste sábado.

“Perdi algum tempo na última [especial], porque, a meio, apanhámos algum nevoeiro. Mas, chegámos em segurança e a minha vantagem cresceu”, disse o piloto da Toyota, que na sexta-feira tinha 25 segundos de avanço.

Mais do que olhar para a frente, Sébastien Ogier tem, agora, de se preocupar com quem vem atrás. É que o compatriota Sébastien Loeb (Hyundai i20) está, já, na terceira posição, a 35,4 segundos de Tanal e a apenas 5,1 de Ogier.

“Vai ser um duelo interessante no domingo”, anteviu o piloto da Citroën.

Já o eneacampeão mundial de ralis mostrava-se “satisfeito” por ter tido “um dia sem problemas”.

Quem não pôde dizer o mesmo foi o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que, nesta última especial, acertou numa pedra e danificou a transmissão do seu Yaris.

O dia ficou ainda marcado pelo despiste a grande velocidade do belga Thierry Neuville (Hyunday i20), líder do Mundial à partida desta prova, com 10 pontos de vantagem sobre Ogier.

O belga foi transportado a um hospital local, por precaução, mas não foram detetadas lesões de maior.

No domingo, disputa-se o terceiro e último dia do Rali do Chile, com um total de 58,38 quilómetros.

