Shakhtar, de Paulo Fonseca, vence Oleksandriya e reforça liderança na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu este sábado na receção ao Oleksandriya por 2-1, reforçando a liderança da tabela classificativa na fase de apuramento para o campeão da Ucrânia de futebol.

A equipa de Paulo Fonseca adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, pelo defesa georgiano Davit Khocholava, mas o Oleksandriya restabeleceu a igualdade aos 32, pelo médio Evgen Banada.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo avançado internacional ucraniano de origem brasileira Júnior Moraes, aos 61 minutos.

Com esta triunfo, o Shakhtar lidera o grupo da fase de apuramento do campeão, com 73 pontos, seguido do Dínamo Kiev, com 62, e do Oleksandriya, com 48.

