Silas acredita que Belenenses ainda pode chegar ao sexto lugar

O treinador Silas defendeu este sábado que ainda é possível ao Belenenses terminar no sexto lugar da I Liga de futebol, mas para isso terá — entre várias outras coisas – de vencer o Vitória de Guimarães na 33.ª jornada.

Embora não dependendo só de si, o Belenenses, que ocupa o nono lugar, com 40 pontos, teria sempre de vencer os dois jogos que faltam e esperar que Rio Ave e Santa Clara, sétimo, com 42, e oitavo, com 41, respetivamente, não façam melhor, sendo que os vitorianos são os atuais sextos, com 46, e em posição privilegiada para defender a posição.

A nossa missão é ganhar ao Vitória. Se ganharmos ainda tudo é possível, sem olhar para quem vem atrás. Temos de nos preocupar é com o Vitória”, referiu o técnico do’azuis’, em conferência de imprensa.

Silas fez questão de falar da goleada por 8-1 sofrida na passada jornada, frente ao Sporting, sublinhando que foi “a pior da carreira”, naquele que foi o oitavo jogo consecutivo para o Belenenses sem vencer no campeonato.

“Esta foi pior derrota da minha carreira. A partir daqui nada vai ser tão mau, mas não nos agarramos ao passado”, referiu.

O treinador dos ‘azuis’ frisou que voltaria a fazer tudo na mesma forma e justificou porquê, salientando também que não pode, nem quer controlar as expulsões dos seus jogadores.

“Revi e faria tudo igual. O nosso trabalho também é analisar e, ao minuto 65, o Sporting ia fazer uma alteração, porque não conseguia controlar a nossa saída. Mesmo com menos um estávamos a conseguir criar problemas, mas com o 3-1 acabou e começámos a cometer erros que normalmente não comentemos”, explicou.

Com a expulsão do guardião Muriel no desafio com os ‘leões’, Silas não terá o atleta disponível para a deslocação ao Minho, mas garantiu que a baliza já iria ser defendida por Mika nas últimas duas rondas da prova.

“Jogará o Mika. Nos últimos dois jogaria ele, já tinha falado com ele [Mika] e tínhamos combinado. Mesmo que o Muriel não tivesse sido expulso, jogaria ele. O Mika merece por todo o empenho que tem tido na temporada”, esclareceu.

No domingo, o Belenenses, nono classificado, com 40 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, sexto, com 46, no Estádio D. Afonso Henriques, pelas 15:00, num encontro referente à 33.ª e penúltima ronda do campeonato.

