Sporting derrota Benfica e volta à final da Liga Europeia 30 anos depois para defrontar FC Porto

A vitória do FC Porto nas grandes penalidades frente ao Barcelona, na primeira meia-final da Liga Europeia, confirmou que, pela terceira vez nos últimos sete anos, a decisão da principal prova europeia de hóquei em patins iria ser discutida entre duas equipas portuguesas – com o Benfica a surgir como denominador, após ter defrontado (e vencido) o FC Porto em 2013 no Dragão e a Oliveirense em 2016 na Luz. No entanto, esse cenário acabou por ser contrariado, com o Sporting a vencer os encarnados por 5-4 num Pavilhão João Rocha com lotação esgotada e a apurar-se para a final deste domingo (18h).

Naquele que foi o terceiro de quatro dérbis que se irão realizar na presente temporada (empate a três no Campeonato e vitória dos leões por 4-1 na Luz, havendo ainda a meia-final da Taça de Portugal por disputar), o conjunto verde e branco, que quebrou no ano passado um longo jejum de vitórias no Campeonato, voltou a alcançar uma final europeia da principal prova de clubes 30 anos depois da derrota frente aos espanhóis do Noia (7-4 e 3-1), tentando repetir o feito de 1977 quando o Cinco Maravilha com Ramalhete, Rendeiro, Sobrinho, Chana e Livramento derrotou o Vilanova (6-0 e 6-3).

