Stefanos Tsitsipas elimina Rafael Nadal e vai à final do Madrid Open

Uma semana depois de conquistar o Estoril Open, o grego Stefanos Tsitsipas derrotou o segundo do ranking ATP, Rafael Nadal, para defrontar o primeiro, Novak Djokovic, na final do Madrid Open. Aos 20 anos, em nono lugar no ranking, Tsitsipas bateu o espanhol com parciais de 6-4, 2-6 e 6-3.

Com vitórias em Marselha, em Estocolmo e no Estoril, Tsitsipas pode conquistar o quarto troféu da carreira na final deste domingo. Joga contra Djokovic às 17h30, hora de Lisboa.

O sérvio chega à final depois de uma vitória difícil contra o austríaco Dominic Thiem. Para bater o quinto do ranking ATP, Djokovic precisou de um duplo 7-6, com 7-2 e 7-4 em cada tie-break. Thiem batera Roger Federer nos quartos-de-final, na passada sexta-feira.

Tanto em singles como em pares, já foram eliminados todos os representantes portugueses na prova. João Sousa, ao lado do argentino Guido Pella, foi derrotado este sábado nas meias-finais de pares pela dupla de Diego Schwartzmann e Dominic Thiem. Sozinho, perdera logo na primeira ronda frente a Adrian Mannarino.

