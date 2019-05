Vladimir Putin cai enquanto celebra a vitória num amigável de hóquei

Já é habitual a participação (e a vitória) do presidente russo, Vladimir Putin, no amigável anual organizado entre políticos, empresários e antigos jogadores da Rússia de hóquei no gelo. Mas este ano foi o final do jogo que atraiu atenções: Putin não reparou num tapete colocado no campo, escorregou, caiu de cara e levantou-se de imediato, continuando a celebração.

Veja o vídeo do momento:

Antes, Putin fora a figura central de uma vitória por 14 a 7. Jogando com o número 11, na posição habitual de avançado centro, marcou oito golos segundo a Reuters, nove de acordo com o comunicado oficial do governo da Rússia. O ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, marcou outros três golos pela equipa de Hockey Legends, que contava com jogadores como Slava Fetisov ou Pavel Bure.

Pela equipa adversária — Night Hockey Legends — alinhavam empresários, amigos de Vladimir Putin e membros do governo, incluindo Gennady Timchenko e Vladimir Potanin.

Aos 66 anos, o presidente russo tem a melhor prestação de sempre no amigável que criou em 2011. Leva 36 golos em sete jogos, mais de cinco por partida. A média de golos por jogo na liga norte-americana para a época de 2018/19 está em 3,01 golos.

