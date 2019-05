Volkswagen bate o recorde de encomendas com o ID.3

É conhecido o recorde da Tesla, quando reuniu entre quase 500 mil encomendas do Model 3, meses antes de fabricar a primeira unidade em série. Pois a Volkswagen vai pelo mesmo caminho, à escala europeia, ao conseguir interessar 10.000 potenciais clientes em apenas 24 horas.

O construtor alemão abriu as pré-reservas para o seu primeiro eléctrico da nova vaga a 8 de Maio, o ID.3, e as reacções não se fizeram esperar. Em Portugal, apesar de a disponibilidade apontar apenas para 50 unidades, para a edição especial 1st Edition, proposta por menos do que 40.000€, as primeiras 20 encomendas surgiram em menos de duas horas, para a Volkswagen anunciar que, mundialmente, as primeiras 24 horas permitiram reunir 10.000 clientes, todos eles a pagar 1.000 euros para garantir o direito a ser os primeiros a ter o privilégio de conduzir o primeiro eléctrico de nova geração do fabricante de Wolfsburg.

A marca germânica congratulou-se com o volume de encomendas, pois vender 10.000 unidades em apenas um dia, das 30.000 disponíveis, é sempre um bom desempenho. Mas esta é apenas a versão inicial do ID.3, com a bateria de capacidade intermédia (62 kWh total e 58 kWh úteis), uma vez que mais tarde estará disponível o ID.3 base, com 48 kWh (45 kWh úteis) e acessível por menos de 30.000€.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler