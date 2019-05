Aston Martin eléctrico passeia-se na Fórmula E

A Aston Martin está a tornar-se num surpreendente fabricante de automóveis. Se por um lado deixou todos de água na boca, à espera do hiperdesportivo Valkyrie e o do superdesportivo AM003, produzidos em colaboração com a equipa de F1 da Red Bull, o construtor britânico não esqueceu os veículos da moda, pelo que tem agendado para breve o seu primeiro SUV (denominado DBX), bem como o seu primeiro veículo com motorização eléctrica alimentado por bateria.

O primeiro eléctrico da Aston Martin vai ser o Rapide E, que nasceu originalmente para acomodar um motor a gasolina, V8 ou V12. No seu lugar, a marca britânica vai montar motor eléctrico e bateria (não muito grande). O novo modelo foi revelado ao público, pela primeira vez, no Salão de Xangai, para agora ser apresentado aos seus potenciais clientes europeus, em Monte Carlo.

O Rapide E mantém o chassi e carroçaria originais, que nasceram para motores de combustão, mas em vez do 6.0 V12 da versão AMR, com 600 cv e 630 Nm de força, potência que passa exclusivamente às rodas posteriores, monta atrás dois motores eléctricos que totalizam 610 cv e 950 Nm de binário, também eles a garantir somente tracção traseira. A frente fica pois disponível para alojar as baterias, com o pack a oferecer apenas uma capacidade de 65 kWh, recorrendo a células cilíndricas do tipo 18650, como as que a Tesla utiliza nos Model S e X. Com a garantia de uma autonomia de 320 km em WLTP. O sistema eléctrico recorre a uma voltagem de 800V, sendo o primeiro veículo a materializar esta solução num modelo fabricado em série, muito provavelmente recorrendo à solução que a Rimac também utiliza nos seus C_One e C_Two.

Em termos de prestações, o Rapide E perde consideravelmente para o mais possante dos Rapide a gasolina (AMR) em matéria de velocidade, limitado a 250 km/h, contra os 330 km/h da versão equipada com o 6.0 V12, mas já em termos de capacidade de aceleração, a conversa é outra. A prova é que se o Rapide V12 anuncia 4,4 segundos de 0-100 km/h, o Rapide E atinge o mesmo objectivo 0,2 segundos mais cedo.

A Aston Martin, que só vai produzir 155 unidades deste Rapide E, não só apresentou o seu eléctrico aos potenciais clientes no Mónaco, como os convidou a dar uma volta ao circuito de Grande Prémio, ao lado de um dos pilotos da marca. E o vlogger Shmee registou tudo em vídeo.

