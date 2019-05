Atriz norte-americana Alyssa Milano apela a “greve de sexo” contra leis anti-aborto

A atriz norte-americana Alyssa Milano apelou na rede social Twitter a uma “greve de sexo” das mulheres na sequência da lei anti-aborto assinada pelo governador da Geórgia, o republicano Brian Kemp, que proíbe a interrupção voluntária da gravidez a partir do momento em que um médico detetar o batimento cardíaco de um feto humano.

O apelo surgiu através de uma publicação que já foi partilhada por mais de 13 mil pessoas só no Twitter. Nesta, a atriz escreveu: “Os nossos direitos reprodutivos estão a ser apagados. Até que nós, mulheres, tenhamos controlo legal sobre os nossos próprios corpos, não podemos simplesmente arriscar a gravidez. Juntem-se a mim em não fazer sexo até que voltemos a ganhar a autonomia do nosso corpo. Estou a apelar a uma #SexStrike [Greve de Sexo]. Passem a mensagem”.

Our reproductive rights are being erased.

Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.

JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.

I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019