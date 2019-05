Birmânia. Avião da Myanmar Airways aterrou sem rodas da frente — mas com final feliz

Um piloto da Myanmar Airways conseguiu aterrar de emergência um Embraer E-190 cujas rodas da frente se tinham avariado. Nenhum dos 89 passageiros ficou ferido, segundo a agência EFE. O avião tocou primeiro no solo com as rodas traseiras antes de raspar o nariz na pista até travar.

Veja o vídeo do incidente no aeroporto de Mandalay, na Birmánia:

Antes de aterrar o piloto terá sobrevoado o local por várias vezes, para diminuir o peso do avião gastando o combustível a bordo.

Todos os passageiros e tripulantes foram evacuados minutos após a aterragem.

