Nigel Farage banido do seu pub favorito por abandonar acidente

Nigel Farage, foi banido do seu pub local, em Titsey, após um acidente viação com o dono do bar, noticia o The Independent. O motorista do líder do Partido Brexit terá batido no carro de Patrick Tranter, assim se chama o dono do pub, que transportava o filho de um ano. Após o acidente, segundo a descrição de Tranter, Farage terá apanhado um táxi e abandonado o local, seguindo para um evento de campanha em Peterborough sem chegar a verificar se alguém tinha ficado ficado ferido na colisão.

Nigel Farage accused of ‘walking off’ after his Range Rover collided with car carrying one-year-old childhttps://t.co/yAjLGNPGhB — i newspaper (@theipaper) May 12, 2019

O choque entre o Range Rover de Nigel Farage e o Series 3 Sovereign Jaguar de Patrick Tranter destruiu a frente de ambos os carros, e empurrou o veículo de Tranter para fora da estrada. O Partido Brexit confirmou o incidente e explicou que Farage abandonou o local, “seguindo os conselhos da equipa de segurança”.

“Ele [Nigel Farage] é um ser humano horrível“, afirmou o dono do pub ao The Independent, continuando: “Se tivesse sequer olhado para nós, ter-me-ia reconhecido, porque já lhe servi mais cervejas do que posso contar. E a filha dele trabalhava no pub até ao ano passado”.

O motorista de Nigel Farage, por outro lado, mostrou-se “muito cordial”, chamando a polícia e uma ambulância e permanecendo no local até se resolver a situação. A polícia inglesa, de resto, não vai abrir qualquer investigação ao acidente, por “não ter havido feridos”.

Nigel Farage liderava o UKIP , tendo fundado há um mês o Partido Brexit, que lidera as sonadagens no Reino Unido, com 34% das intenções de voto nas eleições europeias. O partido trabalhista não vai além dos 21% e os conservadores, de Theresa May, ficam pelos 11%.

