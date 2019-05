Noruega. Audi puniu cliente que desistiu do e-tron

Esta história é tão invulgar quanto estranha. Com o início da fabricação de automóveis eléctricos mais populares e acessíveis, nomeadamente com o Model 3 da Tesla, começou também a moda dos fabricantes se financiarem à custa dos clientes, solução muito mais em conta do que recorrer à banca para fazer frente aos investimentos necessários à concepção de um novo veículo.

A Tesla, alegadamente, reuniu cerca de 500.000 clientes que encomendaram um Model 3, pagando 1.000 dólares para estar entre os primeiros a receber o modelo. O volume de encomendas impressionou a indústria, além de ter permitido à marca americana reunir 500 milhões de dólares a custo zero. Mas, ainda assim, o construtor comprometeu-se a devolver o depósito a todos aqueles que decidissem anular a encomenda ainda antes de receber o carro (a Tesla restitui a totalidade paga, mesmo depois da compra, caso o cliente decida devolver o carro antes de sete dias ou 1.600 km). E esta forma de actuar, de certo modo, criou um precedente em como a indústria deveria lidar com este tipo de situações.

Daí a surpresa com a notícia que, na Noruega, um cliente, farto dos seis meses de atraso com que o e-tron chegou ao mercado, decidiu dizer basta e anular a encomenda caso não lhe entregassem o SUV de imediato, de acordo com o prometido. Perante a posição de Roar Lauvstad, o cliente em causa, o concessionário da marca alemã deu a oportunidade ao condutor norueguês de receber o seu eléctrico de forma mais célere, desde que trocasse a versão que encomendou “por outra significativamente mais cara”. O cliente preferiu, contudo, anular a encomenda. Esperando que o sinal lhe fosse devolvido.

E foi exactamente aqui que começou a parte mais estranha da história, pois o concessionário local reagiu à anulação da encomenda exigindo o pagamento de 8% do valor total da venda, que ascendia a 750.000 coroas norueguesas (sensivelmente 76.400€), ou seja, uma penalidade de 6.100€. A razão alegada foi quebra de contrato, o que dificilmente estará de acordo com a postura do fabricante alemão neste tipo de situação.

