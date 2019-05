Nuno Melo é uma “cara engraçada”, sim, mas “não temos candidatos porque são engraçadinhos”

Toda a campanha tem bate-boca, ataque e contra-ataque, e até por aí se nota que estamos mesmo, mesmo prestes a entrar no período oficial de campanha eleitoral. No sábado, pelo jantar, António Costa acusou o CDS de “continuar a insistir em apresentar candidatos que são muito engraçadinhos para debates de televisão, mas que não são capazes de dar um único exemplo de contributo para melhorar a vida de qualquer português”. Assunção Cristas respondeu este domingo, pelo almoço: “Temos uma cara engraçada, é um facto, todos sabemos”, começou por dizer, na Mêda, Guarda, mas ressalvando de seguida que não é por isso que Nuno Melo é escolhido como candidato. É que Nuno Melo, diz, “é a cara da defesa de Portugal na Europa”.

E o mesmo não acontece com o candidato do PS, Pedro Marques, que, segundo Cristas, “é a cara do desinvestimento, a cara da má execução dos fundos comunitários, a cara de uma governação perdida para o desenvolvimento do país”. “Essa é que é a má cara do candidato socialista”, resumiu a líder centrista.

Não foi só a presidente do partido que saiu em defesa da cara “engraçada” de Nuno Melo — o próprio também o fez. Falando no final de um almoço em “terra de agricultores”, o eurodeputado centrista começou a sua intervenção com uma nota sobre “os candidatos engraçadinhos”, deixando um lembrete a António Costa. “Há seis anos, foi este eurodeputado que aqui está — e que está sozinho pelo CDS, ao contrário do PS que tem oito –, que criou em Bruxelas a maior iniciativa de promoção agro-pecuária da União Europeia [intitulada “O Melhor de Portugal”], e que ainda no ano passado levou para lá os produtos tradicionais aqui da Mêda”, disse, referindo-se a uma mostra de produtos regionais de Portugal que todos os anos acontece no Parque do Cinquentenário, em Bruxelas, por iniciativa de Nuno Melo. “Por isso, antes de falar sobre candidatos engraçadinhos, convido o dr. António Costa a vir à Mêda, porque a Mêda também é país”, acrescentou.

Foi também esse eurodeputado centrista que apareceu recentemente numa fotografia, que “correu o país”, a apanhar couves para fins solidários. E Nuno Melo pouco se importa com a “graça” que a imagem deu. “Posso-vos levar ao meu minifúndio e verão que apanho couves desde que nasci”, disse, rematando para António Costa e companhia: “Fiquem eles com a anedota, nós ficamos com a ajuda aos outros”.

E sem largar o soundbite dos “candidatos engraçadinhos”, garantiu que não é por isso que o CDS os escolhe, “mas porque são efetivamente bons, porque sabem do que falam, e fazem toda a diferença”. Depois deixou rasgados elogios às competências e domínios dos restantes membros da lista: Pedro Motas Soares, na área da Segurança Social, Raquel Vaz Pinto, na área académica da ciência política, e Vasco Weinberg, na área do mar.

CDS sem medo de ser de direita (e a querer votos por isso)

Assunção Cristas também está “feliz” com o cabeça de lista que tem e com toda a composição da lista, e está segura do campo político que quer conquistar e para quem vai falar nos próximos 15 dias até ao dia das eleições: a “direita”, sem tabus. “A nossa missão é sermos a voz firme e forte de Portugal na Europa, e somos essa voz com particular alegria porque sabemos que esta é a voz da alternativa ao socialismo, às esquerdas unidas: é a voz da direita, da direita dos valores, da direita humanista”, afirmou.

Também Nuno Melo aponta ali: é à direita que quer ir buscar votos, e até tem a vida facilitada porque o PSD fugiu para o centro, deixando o flanco direito livre. “O PSD assumiu-se como partido de centro, o próprio Rui Rio diz que é de centro-esquerda, por isso o CDS é a única escolha possível para quem é de direita em Portugal”, disse. “E nós não temos problema nenhum em dizer que somos de direita, que somos conservadores nos costumes mas adaptados na economia para perceber que o mundo tem de avançar, e para perceber que o país é feito de litoral, de interior e de regiões autónomas”, insistiu.

Coube precisamente a Nuno Melo fazer o discurso mais político do dia, e não tanto a Assunção Cristas. “O PSD já celebrou três acordos com o PS: nos impostos, na descentralização, e no Galgate, sendo que Rui Rio até já disse que em circunstâncias excecionais aceitaria um bloco central, enquanto o CDS não fez um único acordo com este Partido Socialista”. E nunca fará. “A este Partido Socialista só fazemos oposição. Nenhum voto no CDS, ao contrário do que pode acontecer no PSD, servirá para viabilizar nenhum governo do PS”, sublinhou.

A ordem é afastar o CDS do PS, primeiro, e afastar o CDS do PSD, depois. A Pedro Marques (o candidato “formal” do PS, já que o candidato efetivo é António Costa), que diz que é o PS que tem “o património das contas certas”, Nuno Melo atira com o “património do FMI”, o “património do calote” e o património de… José Sócrates (lembrando que o PS é o partido que tem “cinco ex-governantes de José Sócrates”). “O PS não tem o património das contas certas, o PS tem o património do FMI, que chamou uma, duas, três vezes. E tem o património do calote, e com calote não se combatem fogos”, disse, sublinhando ainda que Portugal tem a “maior dívida de sempre”, “a maior carga fiscal desde que há registo” e tem “a máquina de propaganda mais eficaz para dizer o que não é verdade”.

O CDS já está em campanha “oficial” desde sexta-feira, altura em que fez um jantar emblemático em Famalicão — terra de Nuno Melo — e agora segue com a caravana de norte a sul do país (sobretudo norte) parando só no próximo dia 24 de maio, último dia de campanha.

