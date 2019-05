Papa Francisco ordenou 19 novos sacerdotes no Vaticano

O Papa Francisco ordenou este domingo 19 sacerdotes na Basílica de São Pedro, no Vaticano, numa missa solene que assinala o Domingo do Bom Pastor.

Dos 19 diáconos, oito pertencem à fraternidade sacerdotal dos Filhos da Cruz, um pertence à Família dos Discípulos, dois estudaram no Pontifício Seminário Maior Romano e oito no Colégio Diocesano Redemptoris Mater.

A maioria dos novos sacerdotes é italiana, mas há ainda originários da Croácia, do Peru, do Haiti e do Japão, refere a agência de notícias Associated Press.

“Esses jovens tiveram sorte de serem educados na fé num contexto comunitário, desde crianças”, comentou o moderador geral dos Filhos da Cruz, padre Giacomo Martinelli, numa referência aos oito ordinandos que fazem parte da fraternidade sacerdotal por ele fundada.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler