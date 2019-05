Pedro Figueiredo fecha British Masters de golfe em 58.º lugar

O português Pedro Figueiredo concluiu no 58.º lugar o quarto e último dia do British Masters de golfe, torneio britânico do European Tour que decorreu em Southport e foi vencido este domingo pelo sueco Marcus Kinholt.

O praticante luso entregou hoje um cartão com 71 pancadas, tendo alcançado um ‘eagle’ (duas abaixo do par), um ‘birdie’ (uma abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima), para um agregado de 286 pancadas, duas abaixo do par.

A prova foi conquistada por Marcus Kinholt, que acabou o torneio com 16 pancadas abaixo do par, menos uma do que o grupo de segundos classificados.

Ricardo Santos termina ‘challenger’ de Praga no 21.º lugar

O golfista Ricardo Santos, por seu lado, terminou este domingo no 21.º lugar no torneio de Praga, com seis pancadas abaixo do par, numa prova do ‘Challenge Tour’ que foi conquistada pelo francês Antoine Rozner.

Ricardo Santos entregou hoje um cartão com 71 pancadas, à semelhança de sábado, com três ‘birdies’ (uma abaixo do par) e dois ‘bogeys’ (uma acima), para um agregado de 282 pancadas, seis abaixo do par do campo da capital checa.

Rozner já liderava à entrada para o último dia e confirmou o triunfo, acabando com um total de 271 pancadas, 17 abaixo do par, melhor em sete pancadas do que o grupo de segundos classificados.

