Príncipe Harry mostra um pouco mais do Defender

O príncipe Harry é o patrono da Invictus Games Foundation (IGF), com a Land Rover a assumir-se como um dos seus incondicionais patrocinadores. Aquilo que distingue a IGF é o facto de, se por um lado se dedica a eventos desportivos e a atletas, por outro concentra-se exclusivamente nos membros das forças armadas britânicas feridos no activo e que, por isso mesmo, sofrem de vários tipos de limitações físicas.

Com o objectivo de dar um propósito à vida destes ex-combatentes, elevando-lhes o moral, os jogos organizados pela IGF incluem basquetebol em cadeira de rodas, voleibol sentado e remo em pistas interiores, entre outras actividades destinadas a indivíduos de ambos os sexos com algum tipo de handicap.

Como patrocinador dos Invictus Games, a Land Rover decidiu que os atletas deveriam figurar entre os primeiros a ver o novo jipe Defender, modelo que será lançado no mercado ainda este ano, rompendo por completo com a filosofia do “forte e feio” que até aqui presidiu aos Defender, todos eles como uma certa vocação militar, incluindo o de 1947, que apenas era conhecido como Land Rover.

Durante a apresentação da próxima edição dos jogos, que vão decorrer em Haia, em 2020, a Land Rover levou um exemplar do Defender que está ao serviço da protecção dos animais ameaçados de extinção em África, o que simultaneamente serve para continuar a testar o novo Defender em condições particularmente duras.

Nas fotos captadas durante o evento são mais que visíveis os traços definitivos da frente do futuro jipe que, com a ajuda do duque de Sussex, levantaram um pouco mais do véu.

