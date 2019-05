Vitória de Guimarães goleia Belenenses e garante última vaga europeia

O Vitória de Guimarães garantiu este domingo a última vaga europeia para a próxima temporada, ao golear por 5-1 na receção ao Belenenses, em encontro da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Tozé, aos 64 minutos, de penálti, Davidson, aos 65 e 80, Rochinha, aos 86, e Dodó, aos 90+1, selaram o triunfo dos minhotos, que garantiram o sexto lugar e a Liga Europa, enquanto Licá faturou para os forasteiros, aos 72.

O ‘onze’ de Luís Castro passou a somar 49 pontos e ainda pode chegar ao quinto lugar, se na última ronda ganhar no reduto do Moreirense, que é quinto, com 52, mas não se inscreveu para as taças europeias, como o Desportivo das Aves na época passada.

Por seu lado, o Belenenses, que na última ronda tinha perdido por 8-1 na receção ao Sporting, somou o nono encontro consecutivo sem ganhar e a quarta derrota de ‘rajada’, caindo para o 10.º lugar, com 40 pontos.

