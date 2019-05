Ataque à Academia.”Vamos ver quem é que agora diz que a justiça é lenta”, diz juiz

Depois de o Tribunal da Relação ter decidido por duas vezes manter o juiz de instrução Carlos Delca à frente do caso do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, há um terceiro pedido de recusa do magistrado, feito na última quinta-feira, que travou o início da instrução do processo em que estão envolvidos 44 arguidos. Esta fase vai ser suspensa sem data prevista para recomeçar.

“A vida é assim e a justiça também, vamos ver quem é que agora em Portugal vai dizer que a justiça é lenta”, disse o juiz Carlos Delca que entrou na sala de audiências, sentou-se e nem sequer abriu a audiência. “Só vim aqui para fazer este comunicado”, justificou o juiz de instrução do Barreiro, que se deslocou ao Campus de Justiça em Lisboa para o anúncio e deixou claro que não gostaria que se repetisse mais vezes.

O início da instrução, uma fase que funciona como um pré-julgamento para avaliar as provas dos crimes e decidir se o caso avança para julgamento, estava marcado para esta segunda-feira. Mas o pedido do advogado do arguido Tiago Filipe Neves acabou por suspender esta fase até à decisão sobre o incidente de recusa do Tribunal da Relação.

O advogado Nuno Areias, do escritório de João Nabais, tinha recorrido, também para o Tribunal da Relação, quando o juiz Carlos Delca declarou por sua iniciativa a especial complexidade do processo — alargando assim os prazos da acusação e das medidas de coação, por exemplo. Só depois o Ministério Público formulou o mesmo pedido e o juiz acabou por decretar a especial complexidade em janeiro de 2019.

O arguido Tiago Neves foi apanhado em várias mensagens que planeiam o ataque daquele dia de maio de 2018, segundo o despacho de acusação.

Segundo um outro advogado do processo, Aníbal Pinto, a Relação pronunciou-se agora sobre esse pedido e considerou que se o advogado defendia a tese da parcialidade do juiz, então devia suscitar um incidente de recusa. E foi o que fez.

Agora vamos ver o que o juiz Carlos Delca faz. Se espera pela decisão da Relação e suspende a instrução, ou se avança ao arrepio da lei”, disse ao Observador, antes de entrar na sala de audiências.

O juiz Carlos Delca já tinha sido recusado por dois outros arguidos. Em ambos os casos, o Tribunal da Relação, que demorou cerca de um mês a pronunciar-se, considerou não haver motivos para afastar o juiz.

Neste momento, dos 44 arguidos do processo, 37 mantêm-se em prisão preventiva, um em domiciliária, enquanto seis outros — entre eles Bruno de Carvalho — estão em liberdade. O ex-presidente do Sporting seria ouvido esta terça-feira.

Os arguidos são suspeitos de um ataque à academia de treinos do Sporting, que em maio de 2018 culminou em ferimentos de vários jogadores e do próprio treinador Jorge Jesus.

O Ministério Público acusa quem participou diretamente na invasão de crimes de terrorismo, ameaça agravada, sequestro, dano com violência. Há também um crime de detenção de arma proibida agravado e um de introdução em lugar vedado ao público.

Bruno de Carvalho, o líder da claque leonina, ‘Mustafá’, e Bruno Jacinto estão acusados, como autores morais, de crimes de ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e sequestro, detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.

