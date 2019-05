Calor só aguenta até 3.ª feira. A partir de 4.ª feira temperaturas caem para metade

O Instituto Português para o Mar e a Atmosfera mantém aviso amarelo para esta segunda-feira, devido às temperaturas elevadas: máximas de 35.º centígrados em Lisboa e de 29.º centígrados no Porto. O bom tempo que se sentiu nos últimos dias deveu-se a “um anticiclone na região das Ilhas Britânicas” que levou a que se instalasse “na Península Ibérica um fluxo de leste, trazendo para o Continente uma massa de ar quente e seco do interior da Península”.

Mas as temperaturas caem quase para metade a partir de terça-feira. A partir de quarta-feira, espera-se céu nublado em Lisboa e no Porto, com máximas a rondar os 20.º centígrados em ambas as cidades.

Na capital não deve chover até à próxima segunda-feira (20 de maio), enquanto que no Porto há grande probabilidade de chuva já para quinta-feira. A isto alia-se um vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, com tendência para evoluir para moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e na faixa costeira.

