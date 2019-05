Carga fiscal recorde em 2018, confirma INE

A carga fiscal aumentou para 35,4% do PIB em 2018, face aos 34,4% registados em 2017 e os 34,1% em 2016. O valor confirmado pelo INE (que já tinha avançado com este número em março) supera em duas décimas a estimativa do Governo no Programa de Estabilidade (35,2%).

No total, o Estado arrecadou 71,4 mil milhões de euros, uma subida de 4,3 mil milhões de euros face a 2017, em grande medida por causa do IRS e do IVA – os dois impostos mais relevantes para as contas públicas.

Os impostos diretos tiveram um aumento de 6,5% (face ao crescimento de 3,3% em 2017), com a receita do IRS a crescer 5,6% e a do IRC (sobre as empresas) 9%.

A receita com os impostos indiretos aumentou 6,4% (+6,1% em 2017), com o IVA a subir 6,2%.

Nos restantes impostos, destaque para o aumento de das receitas no IMT (imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis), que disparou 20,2% (depois de um aumento ainda maior, de 31,6%, em 2017).

As contribuições sociais efetivas cresceram 6,6% (+6% em 2017).

Na comparação com a média europeia (em que Portugal tem carga fiscal de 35,2% porque são descontados impostos para as instituições comunitárias), o país surge em oitavo lugar no ranking, imediatamente abaixo da Grécia.

Croácia (52,2% do PIB) e Suécia são os países que mais impostos cobram em percentagem do que produzem. Alemanha (26,5% do PIB) e Bélgica têm a menor carga fiscal da União Europeia.

