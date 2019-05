Consultor de comunicação do PSD demite-se depois de investigação a perfis falsos

Rodrigo Gonçalves demitiu-se do cargo de consultor de comunicação do PSD, avança o Diário de Notícias. A decisão foi tomada depois de o jornal ter publicado, durante o fim de semana, uma investigação que expunha a existência de perfis falsos, nas redes sociais Twitter e Facebook, que espalhavam mentiras sobre os adversários políticos do partido liderado por Rui Rio. Gonçalves era dado pelo Diário de Notícias como uma das quatro pessoas responsáveis pelas contas.

Num comunicado, datado de domingo e divulgado pelo jornal esta segunda-feira, o ex-consultor garantiu não ter qualquer ligação com as contas de Twitter e Facebook e acusou o Diário de Notícias de ter divulgado uma notícia “com base em argumentos falsos” no que a si “diz respeito”. “Desta forma pôs em causa o meu bom nome, a minha honra e a minha imagem”, declarou. Para Gonçalves, a publicação deve-se a “agendas pessoais de fontes internas e externas ao PSD. “Só posso associar estas notícias e o seu timing a esse fator eleitoral”, acrescentou.

Frisando que aquilo que o move “é o sentido de responsabilidade” e que, por isso, tomou “a iniciativa de deixar de colaborar no plano profissional, com o PSD”, Gonçalves explicou que a sua demissão tem também por objetivo “defender e salvaguardar” os seus familiares. “Não posso permitir que sejam afetados pelas calúnias, pela difamação, pela desinformação e pela má-fé que abunda no espaço mediático e político. Tenho o dever de os proteger.”

Rodrigo Gonçalves terminou sugerindo a existência de “uma arma de arremesso político contra o dr. Rui Rio” que, apesar do afastamento do cargo que ocupava até este domingo, continuará a apoiar. “Temos assistido a ataques a muitos dos que estão próximos do líder do PSD, desde dirigentes a colaboradores, com um único objetivo de destruir os projetos que tem para o PSD e para o País. Mas comigo não contam para ser bode expiatório dessa campanha”, garantiu.

