Ex-marido de Meghan Markle volta a casar poucos dias depois do nascimento do bebé real

O anúncio do noivado com Tracey Kurland, que conhecera em 2017, chegou menos de um mês depois do casamento dos duques de Sussex, em junho de 2018. Agora, cerca de uma semana depois do nascimento do bebé real, mais uma data a registar nesta cadeia de coincidências: o dia escolhido por Trevor Engelson, o ex-marido de Meghan Markle, para dar o nó com a sua companheira.

A cerimónia realizou-se este sábado em Rosewood Miramar Beach, Montecito, Califórnia, e uma segunda uma fonte partilhou ao programa de TV Entertainment Tonight, citada pelo The Telegraph, “não podia ter sido mais diferente do casamento real”. Serviram-se ostras e hambúrgueres, as damas de honor vestiram dourado, e a noiva optou por um tradicional vestido comprido branco com os ombros a descoberto.

Kurland, de 31 anos, é conhecida como nutricionista mas também por ter herdado uma fortuna de milhões. Trevor é um produtor e realizador de Hollywood, de 42 anos, que manteve um enlace mais ou menos relâmpago com Markle, então atriz na série “Suits”. O par casara-se num resort na Jamaica e afastou-se dois anos depois.

