Ex-presidente norte-americano Jimmy Carter recupera de cirurgia à anca

Jimmy Carter foi operado à anca depois de ter caído na sua casa em Plains, no estado da Geórgia, esta segunda-feira. A cirurgia correu bem e o antigo presidente norte-americano encontra-se, atualmente, a recuperar no centro médico Phoebe Sumter, em Americus, acompanhado pela mulher, Rosalynn.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o The Carter Center explicou que o acidente aconteceu quando Carter, de 94 anos, se preparava para sair para caçar perus durante a manhã. “O presidente Carter disse que a sua principal preocupação é a de que a temporada de caça ao peru termina esta semana, e ele não atingiu o seu limite. Ele espera que o estado da Geórgia lhe permita utilizar o limite que não utilizou no próximo ano”, referiu a organização não-governamental fundada pelo antigo governante em 1982.

Statement from The Carter Center on President Carter's Health pic.twitter.com/9vhamJ9Vgk — The Carter Center (@CarterCenter) May 13, 2019

Aos 94 anos, Carter é o presidente dos Estados Unidos da América — cargo que ocupou de 1977 a 1981 — que mais anos viveu. Em 2015, depois de ter sido operado ao fígado, descobriu-se que tinha um género de melanoma no cérebro. Fez o primeiro tratamento de radioterapia aos 90 anos e, quatro meses depois, foi declarado livre de cancro. Com uma vida ativa, continua, segundo o The Washington Post, a participar nos programas do The Carter Center para a saúde e a paz e dar aulas bíblicas numa igreja batista em Plains.

Continuar a ler