FC Porto fala em “vitórias da mentira” e até Rui Moreira deixou comentário: “El Guito, o melhor jogador da Liga”

Não é propriamente uma novidade mas o final do encontro do Benfica em Vila do Conde frente ao Rio Ave foi acompanhado por críticas do rival direto, neste caso o FC Porto, em relação ao desempenho do árbitro Hugo Miguel com Luís Godinho no VAR (como já aconteceu antes com os papéis inversos, acrescente-se). A surpresa acabou por ser o comentário de um “protagonismo” novo nestas andanças, desta vez o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

“Este campeonato fica marcado pelos erros gravíssimos em favor do Benfica. Este lance começou com um penálti e acabou com este fora de jogo de João Félix. E nem as revisões emendaram dois erros colossais porquê? Não sabem as regras? Uma vergonha estas vitórias da mentira”, escreveu Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, num texto ligado ao lance do 2-0 para os encarnados apontado por João Félix no período de descontos do intervalo.

Depois, o responsável dos dragões acrescentou ainda três citações de Luís Filipe Vieira na segunda metade da época. “Quando vemos um homem que está com câmaras de televisão à frente e um árbitro que não consegue ver um fora-de-jogo e faltas a meio-campo, então esse homem não pode apitar mais” e “Não querem descobrir a verdade não sei porquê”, dito após a meia-final da Taça da Liga, e “Que não existam casos e que seja uma reta final de campeonato limpa, sem que nenhuma equipa seja prejudicada”, após a derrota das águias em Alvalade na segunda mão da meia-final da Taça da Liga.

Já Rui Moreira, segundo o Record, terá escrito na sua página do Facebook “El Guito acaba de ser eleito o melhor jogador da liga”, a propósito do encontro realizado em Vila do Conde. No entanto, e apesar do print screen apresentado pelo jornal, não há agora registo desse comentário na mesma página, podendo entretanto ter sido apagado pelo próprio.

