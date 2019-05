Ferrari promete muitas novidades e novo supercarro

Se há construtor que faz sonhar até os condutores que não apreciam os modelos desportivos, a Ferrari é decididamente um deles. Os seus veículos aliam elegância e raça, com mecânicas possantes e nobres, capazes de acelerar de forma arrepiante, para depois devorar qualquer tipo de estrada sinuosa como se fossem apenas rectas. Mas até a apaixonante Ferrari se teve de render ao óbvio – a vontade imperial dos clientes – e tratar não só de abraçar motorizações electrificadas, como conceber um SUV, capaz de circular em terra e lama, mas com a garantia de ser terrivelmente eficaz em estrada.

Entre as novidades que a Ferrari está a preparar, a primeira a ver a luz do dia será o sucessor do LaFerrari, previsto para as próximas semanas. O novo superdesportivo, nas palavras de Louis Camillieri, o CEO da marca, vai ser brutal, em potência e eficácia, graças a uma motorização híbrida, para posicionar na gama acima do 812 Superfast, ou seja, o melhor que hoje a Ferrari produz.

A aposta da Ferrari em motores híbridos tem por detrás os mesmos motivos dos restantes fabricantes, nomeadamente aproveitar os incentivos fiscais concedidos aos veículos que anunciam emissões de CO 2 mais baixas. Daí que esta electrificação do novo topo de gama vá igualmente estender-se a outros modelos da marca e, eventualmente, à totalidade.

De recordar que a Ferrari acabou de apresentar o F8 Tributo, uma evolução notável do 488, suficientemente distinto para fazer disparar a procura pelo seu modelo mais acessível, mas continua a apurar o Purosangue, um SUV desportivo – só podia – para fazer frente ao Lamborghini Urus. No total, serão cinco os modelos que a marca transalpina se prepara para introduzir no mercado em 2019, algo nunca visto, tanto mais que um deles pode ser uma reedição do Dino V6, o Ferrari mais barato de sempre que passaria a ser o modelo de acesso à reputada casa italiana.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler