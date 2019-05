Lisboa é a sexta cidade mais requisitada para congressos internacionais, de acordo com o ranking da International Congress & Convention Association (ICCA), que classifica as cidades como destino atrativo para acolher eventos de grande dimensão daquele setor.

Em comunicado, a ICCA refere que a capital portuguesa ficou à frente de cidades como Londres e Singapura, tendo subido três lugares na classificação, numa tabela liderada por Paris.

O diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, Vítor Costa, explicou que “a cidade de Lisboa acolheu 50% dos eventos que se realizaram em Portugal”, e que a região recebeu 55%, realçando que estes resultados podem estimular “a convergência entre o Lisboa Convention Bureau, departamento da Associação Turismo de Lisboa especializado neste segmento, e o Turismo de Portugal”.

Para Vítor Costa, a sexta posição de Lisboa entre dez cidades deve dar azo à criação de um centro de congressos de grande dimensão, para colmatar a falta de equipamentos.

“Estes resultados tornam mais atual a proposta que tem vindo a ser feita nos sucessivos Planos Estratégicos do Turismo de criação de um grande Centro de Congressos de cariz institucional, capaz de acolher os congressos de grande dimensão que hoje dificilmente se realizam em Lisboa por insuficiência dos equipamentos existentes”, adiantou.

De acordo com a nota da International Congress & Convention Association, Lisboa é um dos principais destinos no segmento do Turismo de Negócios, por possuir “condições particularmente vantajosas”, como o prestígio internacional, a excelência, a qualidade e o preço dos serviços turísticos e a experiência no acolhimento de eventos da mais diversa natureza.

