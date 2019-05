Marcelo justifica o silêncio: “Tudo o que dissesse limitava a decisão” do Presidente em caso de crise política

Marcelo Rebelo de Sousa não falou publicamente durante a discussão sobre o diploma dos professores, que colocou o país debaixo de uma ameaça de crise política, para não condicionar as eventuais decisões que viesse a ter de tomar.

“O Presidente tinha nas suas mãos três situações que se acumulavam: a primeira era uma lei que estava na ponta final de aprovação. O Presidente não podia estar a pronunciar-se sobre uma lei que estava na última semana de aprovação. A segunda foi isto acontecer a uma semana da campanha eleitoral. Embora já se vivesse em campanha, a campanha eleitoral só ia começar uma semana depois”, começou por explicar o Presidente.

A terceira é: pela primeira vez na legislatura havia um eventual cenário de crise institucional envolvendo dois órgãos de soberania. E o Presidente poderia ter de intervir promulgando a lei ou vetando a lei e decidindo sobre a crise institucional se ela chegasse a esse extremo. E portanto, aquilo que eu dissesse nesse período de tempo — uma semana, dez dias — acabava por condicioná-lo [ao Presidente], não o deixar de mãos livres para as decisões que viesse a ter de tomar”.

Ou seja, se os partidos da oposição aprovassem o descongelamento de todo o tempo de serviço dos professores e o primeiro-ministro, António Costa, se demitisse, como disse que faria, o Presidente não queria estar condicionado pelos seus comentários no momento de decidir o que fazer.

E os cidadãos aceitam que um Presidente que fala sobre todos os temas publicamente, através da comunicação social, fique calado durante aquele que pode ter sido o pior período de crise institucional na legislatura? “Os portugueses percebem perfeitamente que, tudo o que eu dissesse acabava por limitar o espaço de liberdade. Limitava a minha decisão entre promulgar ou vetar a lei e limitava o meu espaço de liberdade se houvesse uma crise a resolver. Portanto, os portugueses perceberam perfeitamente que o PR intervém para prevenir crises, neste caso deparou com a crise à chegada da China”, respondeu Marcelo.

Marcelo Rebelo de Sousa também comentou a atuação de Joe Berardo na comissão de inquérito dizendo que “as personalidades condecoradas por vários presidentes” têm “responsabilidades acrescidas perante a “comunidade”: “É assim com todos os portugueses, mas sobretudo com quem tem destaque na sociedade. Quanto maior o relevo, maior a responsabilidade. É preciso ser respeitoso. E isso significa tratar as instituições com decoro”.

