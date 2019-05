Mulher morre esfaqueada em Viseu

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido depois de terem alegadamente sido atacados pelo sobrinho no Bairro de Santo Estêvão, em Visão, refere o Correio da Manhã. Este último, de 22 anos, também terá sofrido ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital onde o tio, de 40 anos, também se encontra. Fonte do CDOS confirmou ao Público a existência de uma vítima e de dois feridos graves.

Segundo o Correio de Manhã, o incidente terá acontecido esta segunda-feira depois de o homem de 22 anos se ter desentendido com a tia, de 50 anos, atacando-a com uma faca. O agressor terá depois caído sobre o tio, que se conseguiu defender. De seguida, ter-se-á atirado da janela do segundo andar do prédio da Rua do Viriato, onde a vítima mortal residia.

Estiveram no local elementos dos Bombeiros Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP, de acordo com a Agência Lusa. Até ao momento desconhecem-se os motivos do ataque.

Continuar a ler