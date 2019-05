Polícia alemã investiga triplo homicídio em hotel. Vítimas foram mortas com flechas de besta

As autoridades alemãs estão a investigar um triplo homicídio num pequeno hotel na Bavária. Os três hóspedes foram assassinados com flechas disparadas por uma besta durante a noite de sexta-feira e os seus corpos encontrados por uma funcionária do estabelecimento de Passau na manhã seguinte.

As vítimas, um homem e duas mulheres com idades compreendidas entre os 30 e 53 anos, têm nacionalidade alemã e foram encontradas no mesmo quarto do hotel, localizado junto à fronteira com a Áustria, onde planeavam passar três noites. De acordo com o Bild, o homem, de 53 anos, e a mulher, de 33, estavam deitados na cama. Tinham setas na cabeça e peito. Eram ambos originários do estado da Renânia-Palatinado, no sudoeste da Alemanha.

Three people found dead from crossbow wounds in a hotel room near the southern German city of Passau, according to police. https://t.co/FwlEUjWiFt pic.twitter.com/9FgWekPpGS — ABC News (@ABC) May 13, 2019

A terceira vítima, uma mulher com 30 anos, vivia na Baixa Saxónia, no norte do país. Estava deitada no chão do quarto n.º 20 (que tinha uma cama de casal e uma de solteiro), com uma seta no peito. Segundo a BBC, a polícia apreendeu uma carrinha que, alegadamente, tinha equipamento que pertencia a um clube de caça de Westerwald, na Renânia, onde o homem estaria inscrito. A Associated Press avançou que terão sido encontradas três bestas.

Ainda não foi possível determinar a relação entre as três pessoas ou o que se passou em Passau, mas as autoridades acreditam que “mais ninguém esteve envolvido nas suas mortes”, esclareceu o porta-voz da polícia, Stefan Gaisbauer, à Associated Press. Um outro hóspede garantiu ao jornal Passauer Neue Press que a noite foi “completamente tranquila”, enquanto outro descreveu as três vítimas como “estranhas” (o homem tinha barba comprida e as mulheres estavam vestidas de preto). Os resultados das autópsias devem ser conhecidos nesta terça-feira.

Descobertos outros dois corpos no norte do país

A polícia alemã terá descoberto outras duas vítimas — duas mulheres, com cerca de 30 anos — enquanto fazia buscas na casa da mulher de 30 anos, no norte da Alemanha. De acordo com a BBC, as autoridades estão neste momento a investigar “possíveis ligações” entre os homicídios do hotel na Bavária.

Continuar a ler