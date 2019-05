Preços das comunicações disparam em Portugal e baixam na UE

Os preços das comunicações em Portugal dispararam 14% nos últimos dez anos. Um movimento contrário ao da Europa, onde os consumidores viram os custos baixar 9,8%. Os dados do Eurostat fazem manchete na edição do Jornal de Notícias desta segunda-feira.

Em Portugal, os consumidores acabam por ser penalizados por haver pouca concorrência no mercado, segundo a Deco. A Associação de Defesa do Consumidor tem vindo a constatar aumentos nas comunicações acima da inflação, à exceção do ano passado, e mostra-se preocupada com a falta de alternativas para os consumidores, tendo em conta que os principais operadores se mostram “alinhados”.

Estes dizem que a subida de preços é uma “ilusão”. A Associação de Operadores de Telecomunicações (Apritel) argumentou ao JN que “o aspeto mais significativo e que mais contribui” para isso é “o nível de ‘pacotização’ das ofertas [que juntam TV, internet e voz], aspeto que mais distingue Portugal dos restantes países da Europa”.

Desde 2011, ou seja, nos últimos oito anos, que os preços das telecomunicações em Portugal têm vindo a divergir da média europeia, segundo advertiu a Anacom, em fevereiro.

Continuar a ler