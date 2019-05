Presidente do Brasil quer Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou no domingo que, assim que tiver oportunidade, quer nomear o atual ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, para o Supremo Tribunal Federal.

“A primeira vaga que tiver, eu tenho esse compromisso com o Moro e, se Deus quiser, cumpriremos esse compromisso”, afirmou o presidente do Brasil em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A próxima vaga para um cargo no Supremo Tribunal Federal deverá abrir em novembro de 2020, altura em que se jubilará o juiz Celso de Mello.

“Eu vou honrar esse compromisso com ele, caso ele queira ir para lá. Ele seria um grande aliado não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil”, sublinhou Bolsonaro, justificando que “há poucas pessoas que têm as qualificações” do juiz.

Sérgio Moro assumiu em janeiro o “super-ministério” da Justiça, na governação de Jair Bolsonaro, que inclui a Segurança, a Controladoria-Geral da União e uma parte do Conselho de Controlo de Atividades Financeiras.

Moro ficou conhecido por ter sido o juiz responsável pelo processo ‘Lava Jato’, que levou à condenação do antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção.

Continuar a ler