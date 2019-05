Sábado, dia 18 de maior, 18h30: já há data e hora para a decisão do Campeonato

A grande decisão do Campeonato na última jornada já tem data e hora marcada, de acordo com a Sport TV: o Benfica vai receber o Santa Clara na Luz e o FC Porto defronta o Sporting no Dragão no sábado, dia 18, a partir das 18h30.

Ainda não conhecidas as datas e horas dos outros jogos da jornada, nomeadamente o decisivo Tondela-Desp. Chaves onde uma vitória vale a permanência na Primeira Liga na próxima época, depois das descidas confirmadas de Feirense e Nacional.

????Benfica está a um ponto de conquistar o 37.º título de ????????Campeão Nacional.

⚠️Neste Século as ????águias venceram 3 das últimas 5 vezes que um campeonato foi decidido na última jornada [2004/05. 2009/10, 2015/16] pic.twitter.com/QPCLX7Glqq — playmakerstats (@playmaker_PT) May 12, 2019

Entre os restantes jogos, destaque para o Moreirense-V. Guimarães, o dérbi minhoto que servirá para discutir o quinto lugar no Campeonato. Ainda assim, recorde-se que os cónegos não apresentaram a inscrição para as competições europeias, pelo que os vimaranenses já asseguraram a última vaga para a Liga Europa na próxima temporada.

Feirense-Desp. Aves, Marítimo-Boavista, V. Setúbal-Rio Ave, Belenenses SAD-Nacional e Sp. Braga-Portimonense são os restantes encontros da 34.ª e última jornada do Campeonato.

Continuar a ler