Subsídios ao petróleo e carvão atingem 5,2 biliões

Os números são avassaladores e apontam para a maioria dos países subsidiarem os combustíveis fósseis em 5,2 “triliões” de dólares, à inglesa, o que em português corresponde a 5,2 biliões de dólares (ou seja 5,2 milhões de milhões). Quem o afirma é o Fundo Monetário Internacional (FMI), revelando que os valores são relativos a 2017, acrescentando ainda que, sem os ditos subsídios e adoptando uma fiscalidade“inteligente”, poderiam ter sido reduzidas em cerca de 1/4 as emissões totais de carbono.

Na sua análise, o FMI começa por recordar que utiliza uma definição mais vasta de subsídios aos combustíveis, uma vez que considera a diferença entre o preço dos combustíveis pagos pelos utilizadores, e o que deveria ser pago caso esse valor reflectisse o preço do combustível, acrescido dos impostos necessários para compensar os custos ambientais e a necessária margem de lucro. Os especialistas do Fundo para Defesa do Ambiente apontam para um valor mínimo de 40 dólares por tonelada de dióxido de carbono (CO 2 ) como o necessário para compensar o excesso de emissões, o que obrigaria a encontrar soluções mais próximas da neutralidade em carbono. Contudo, não falta quem considere que 40 dólares é colocar a fasquia demasiado baixa.

O FMI chama a atenção que os ditos subsídios atingiram 4,7 biliões de dólares em 2015, tendo subido para 5,2 em 2017, sendo a China o país mais poluente, com 1,4 biliões de dólares, seguida dos EUA (649 mil milhões), Rússia (551 mil milhões), União Europeia (289 mil milhões) e Índia (209 mil milhões).

75% dos subsídios visam compensar a falta de eficiência na produção de energia dos países visados, sendo que o carvão e o petróleo absorvem 85% do total das verbas”, observa o estudo.

“Um preço mais correcto dos combustíveis em 2015, logo sem os subsídios, teria reduzido as emissões de carbono em 28% e o número de mortes por doenças do foro respiratório em 46%, isto enquanto incrementaria o PIB em 3,8%”, pormenoriza o relatório. O FMI salienta ainda que, mesmo sem considerar os custos ambientais, os subsídios aos combustíveis fósseis atingiram 296 mil milhões de dólares em 2017.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler