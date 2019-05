Trump vai reunir-se com Putin e Xi na cimeira do G20 no Japão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta segunda-feira que se vai reunir com os seus homólogos da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, durante a cimeira do G20 que vai decorrer em finais de junho no Japão.

O anúncio da reunião com Xi coincide com a forte tensão entre as duas maiores economias mundiais, após Trump ter ordenado na sexta-feira o aumento das taxas alfandegárias de 10% a 25% sobre cerca de 300 mil milhões de euros de produtos importados da China.

Esta segunda-feira, Pequim retaliou ao referir que aumentará as suas taxas sobre a importações de produtos dos EUA no valor de 60 mil milhões de dólares (cerca de 50 mil milhões de euros), a partir de 1 de junho.

“Vamos reunir-nos no G20 no Japão e essa será provavelmente uma reunião muito frutuosa”, afirmou Trump durante um encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Continuar a ler