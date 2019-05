VW mostra em vídeo como será viver com o ID Buzz

A Volkswagen deu os primeiros passos com o Carocha, conhecido internamente como o VW Type 1, com as primeiras unidades a serem produzidas ainda em 1938, mas o segundo modelo da marca, o Type 2, apresentado em 1950, não foi menos popular, sendo conhecido como Transporter, Microbus ou Pão de Forma, a designação mais popular entre nós. E já se sabe que um sucessor deste furgão, o ID Buzz, vai integrar a nova família de veículos eléctricos da VW, estando previsto para 2020.

O furgão ID Buzz vai estar disponível como versão comercial ou de passageiros, sendo que esta depois evolui para uma espécie de pequena autocaravana, de forma a permitir umas escapadelas de fim-de-semana mais ousadas. Espaço não falta a bordo, com o veículo prometer (no vídeo) condução tradicional como alternativa à autónoma, graças a um volante que se pode tornar activo com um simples toque, para depois desaparecer, recolhendo, quando não queremos conduzir e preferimos confiar na tecnologia. O que só deverá acontecer dentro de uns anos.

O ID Buzz vai recorrer à versão da plataforma MEB que serve o ID.3 com maior distância entre eixos, de forma a conseguir instalar o pack de baterias com maior capacidade, ou seja, com 111 kWh, maior do que o mais possante dos Tesla, capaz de assegurar a possibilidade de percorrer, entre recargas, 487 km. A tracção é assegurada pelas quatro rodas, com um motor eléctrico à frente e outro atrás, que totalizam 370 cv, apesar de existir uma versão mais acessível, com apenas tracção traseira e 270 cv, uma bateria de 83 kWh e uma autonomia de 360 km. Veja o vídeo aqui:

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler