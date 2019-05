Wall Street fecha com perdas pesadas devido ao conflito comercial EUA-China

Os principais índices da bolsa nova-iorquina fecharam com perdas pesadas devido ao agravamento das tensões entre os EUA e a China por causa das relações comerciais.

O seletivo Dow Jones Industrial Average fechou a perder 2,4%, o tecnológico Nasdaq a recuar 3,4% – a sua pior queda num dia em 2019 — e o alargado S&P500 a desvalorizar 2,4%.

As quedas acontecem depois de Donald Trump ter ordenado, na semana passada, o aumento das taxas alfandegárias de 10% e 25% sobre cerca de 300 mil milhões de euros de produtos da China e de Pequim ter retaliado, prometendo aumentar as suas taxas sobre a importações de produtos dos EUA no valor de 60 mil milhões de dólares (cerca de 50 mil milhões de euros), a partir de 1 de junho.

