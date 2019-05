André Ventura falta a debate das europeias na RTP por causa de comentário desportivo na CMTV

André Ventura, cabeça de lista da coligação “Basta”, faltou ao debate da RTP que reuniu representantes dos partidos mais pequenos que se apresentam às eleições europeias. À mesma hora, Ventura estava no programa “Pé em Riste” da CMTV, no qual é comentador desportivo.

O candidato era esperado para o debate e terá feito saber, já esta segunda-feira, que não estaria presente. No início do programa televisivo, a moderadora — e diretora de informação da RTP —, Maria Flor Pedroso, explicou que seria dele uma das cadeiras vazias que se viam no estúdio:

Hoje a RTP foi contactada pela candidatura e André Ventura preferiu manter o seu comentário desportivo noutro canal”, lamentou.

Ventura é o líder do partido “Chega”, mas apresenta-se às eleições europeias como cabeça de lista da coligação “Basta”, que integra também o Partido Popular Monárquico (PPM), o Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC) e o movimento Democracia 21.

A outra cadeira vazia era destinada a Marinho e Pinto. O candidato do Partido Democrático Republicano (PDR) também não participou no debate. Segundo Maria Flor Pedroso, Marinho e Pinto decidiu não estar presente por discordar dos critérios editoriais da RTP.

No total foram, assim, apenas dez os candidatos no debate: Paulo Sande (Aliança), Rui Tavares (Livre), Vasco Santos (MAS), João Patrocínio (PNR), Ricardo Arroja (Iniciativa Liberal), Fernando Loureiro (PURP), Paulo Morais (Nós Cidadãos), Francisco Guerreiro (PAN), Luís Júdice (PCTP) e Gonçalo Madaleno (PTP).

