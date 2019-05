Conan Osiris já não é favorito no Festival Eurovisão

O cantor português Conan Osiris atua esta terça-feira em Telavive por um lugar na final da 64.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, marcada para sábado, mas as perspetivas são pouco animadoras.

Nesta terça-feira decorre a primeira semifinal do concurso, que será disputada por 17 países e, a avaliar pela média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso, Portugal arrisca-se a falhar a final.

Portugal, que concorre com a canção “Telemóveis”, interpretada e composta por Conan Osiris, ocupava na segunda-feira o 12.º lugar na lista de preferências dos apostadores relativas à primeira semifinal do concurso. Mas só dez países passam à final.

Além do representante de Portugal, atuam os concorrentes da Grécia (Katerine Duska, “Better Love”), Chipre (Tamta, “Replay”), Austrália (Kate Miller-Heidke, “Zero Gravity”), Islândia (Hatari, “Hatrið mun sigra”), Hungria (Joci Pápai, “Az én apám”), Sérvia (Nevena Bozovic, “Kruna”), República Checa (Lake Malawi, “Friend of a friend”), Eslovénia (Zara Kralj & Gasper Santl, “Sebi”), Bélgica (Eliot, “Wake up”), Estónia (Victor Crone, “Storm”), Polónia (Tulia, “Pali sie”), Bielorrússia (Zena, “Like it”), São Marino (Serhat, “Say Na Na Na”), Geórgia (Oto Nemsadze, “Keep on going”), Finlândia (Darude com Sebastian Rejman, “Look Away”) e Montenegro (D mol, “Heaven”).

Este ano, o Festival Eurovisão da Canção é disputado por 41 países, mas apenas 26 atuam na final.

Aos 10 países apurados nesta terça-feira irão juntar-se outros 10, que serão escolhidos na segunda semifinal, na quinta-feira.

Na segunda semifinal atuam os representantes da Holanda, Suécia, Rússia, Suíça, Azerbaijão, Malta, Macedónia do Norte, Noruega, Arménia, Dinamarca, Albânia, Roménia, Lituânia, Moldávia, Áustria, Croácia, Letónia e Irlanda.

Na final, no sábado, aos 20 países apurados nas duas semifinais, irão juntar-se os ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Israel).

Este ano, o Festival Eurovisão da Canção é disputado por 41 países e, na segunda-feira, Portugal ocupava o 19.º lugar na lista de preferências dos apostadores, na qual se mantém em primeiro lugar, desde 09 de março, o tema da Holanda, “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence.

No mesmo ‘site’, é perguntado aos internautas quem irá vencer o festival: até segunda-feira, apenas 3% escolhiam Portugal.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.

A final do Festival da Canção, no qual é escolhido o representante português, foi a 03 de março, e nesse dia Portugal ocupava o 7.º lugar do ‘ranking’ das apostas. Nesse mês, foi ocupando entre o 7.º e o 11.º lugar. No final de abril desceu para o 12.º e em maio continuou a descida, até ao 19.º lugar.

No Festival da Canção, Conan Osiris mereceu pontuação máxima (12 pontos) do público e de todas as regiões do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Açores, Madeira e Algarve) exceto do Algarve, que lhe deu a segunda pontuação mais alta (10 pontos).

As semifinais e a final do 64.º Festival Eurovisão da Canção são transmitidas em direto na RTP1, a partir das 20:00 desta terça-feira, quinta-feira e sábado, respetivamente.

Continuar a ler