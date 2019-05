Empresa israelita suspeita de criar vírus para fazer escutas no WhatsApp

A NSO, uma empresa israelita do ramo do serviços de informação, é suspeita de ter criado um spyware que lhe poderia permitir entrar no telefone de qualquer um dos 1,5 mil milhões de utilizadores do WhatsApp. Para poder aceder a dados como a lista de contactos, mensagens e e-mails, localização de GPS, histórico ou até ligar o microfone e as câmaras de vídeo, bastaria fazer uma chamada para o alvo. O telemóvel ficaria afetado por esse vírus quer a chamada fosse atendida ou não.

A informação foi avançada pelo Financial Times, que dá conta de que o Whatsapp deu conta deste spyware, tendo de seguida feito uma atualização da aplicação que protegerá os utilizadores daquele vírus.

“O Whatsapp aconselha as pessoas a atualizarem a sua aplicação para a nossa versão mais recente, tal como a atualizarem o sistema operativo dos seus telemóveis, de forma a ficarem protegidos a potenciais tentativas especialmente dirigidas para comprometer informações alojadas nos seus dispositivos móveis”, disse o WhatsApp num comunicado, citado pelo The New York Times.

De acordo com aquele jornal, aquele vírus terá sido criado para atingir diretamente um advogado londrino (que é mantido sob anonimato) que está neste momento a mover vários processos contra a NSO. Além disso, segundo o The New York Times, alguns dos seus clientes também eram alvos diretos desse spyware: um coletivo de jornalistas e ativistas mexicanos, um cidadão do Qatar ou ainda Omar Abdulaziz, um ativista saudita exilado no Quebeque, Canadá.

“O ataque tem todos os cunhos de uma empresa privada que alegadamente trabalha com governos para instalar spyware que toma o controlo dos sistemas operativos de telemóveis”, disse o Whatsapp, num comunicado enviado ao Financial Times. “Informámos várias organizações de direitos humanos para partilharmos com elas as informações que podemos e para podermos trabalhar com eles no sentido de notificar a sociedade civil.”

Chamadas de vídeo feitas de um número norueguês lançaram o alerta

De acordo com o The New York Times, este problema foi denunciado pelo advogado londrino ao Citizen Lab da Munk School of Global Affairs, da Universidade de Toronto. Essa denúncia foi feita nos primeiros dias de maio, depois de o advogado ter suspeitado de que o seu telemóvel tinha sido afetado por algum tipo de spyware. O que é que o levou a pensar isso? O facto de, durante a noite, ter recebido várias chamadas de vídeo no WhatsApp feitas a partir de um número norueguês.

A NSO é uma empresa israelita que desenvolve software de espionagem para mais à frente vendê-lo aos serviços de informações de diferentes países.

A NSO reagiu ao Financial Times também em comunicado, negando ter operado diretamente o seu próprio spyware. “Em circunstância alguma a NSO se envolveria numa operação para identificar ou atingir alvos da sua própria tecnologia”, disse aquela empresa. “A NSO não deve, nem consegue, utilizar a sua tecnologia para atingir qualquer pessoa ou organização, inclusive este indivíduo”, disse, em relação ao advogado londrino.

Em declarações ao Observador, o presidente da Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais, Eduardo Santos, não iliba o Facebook (empresa detentora do WhatsApp) de responsabilidades neste caso, mas sublinha ainda mais o papel negativo que os diferentes governos que possam ter utilizado os serviços da NSO ou que tenham tido conhecimento deles sem alertar os cidadãos.

“Tanto quanto sabemos, esta é uma falha de segurança explorada por agências governamentais”, diz. “A crítica que devemos fazer é que, tendo eles conhecimento dessa falha, não a reportaram. Antes, tentaram explorá-la para os seus próprios interesses”.

