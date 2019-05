Grupo Media Capital passa de lucros a prejuízos de 1,4 milhões de euros no 1.º trimestre

O grupo Media Capital teve prejuízos de 1,4 milhões de euros no primeiro trimestre, que comparam com os lucros de cerca de 1,9 milhões de euros do mesmo período de 2018, divulgou esta segunda-feira a dona da TVI.

Na informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo de comunicação social considera que “estes resultados estão em linha com o orçamentado para o primeiro trimestre”, que tem “menor impacto no ano, por força da sazonalidade”, e que é esperado que no final do ano “a performance do grupo esteja em linha com a verificada em anos anteriores”.

Ainda entre janeiro e março, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado desceu 69% para 1,7 milhões de euros, isto excluindo os gastos de restruturação.

O grupo Media Capital detém, entre outras empresas, a TVI e a Rádio Comercial.

